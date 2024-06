Salvini spegne la polemica | Mattarella ha il nostro rispetto Nel mirino Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) La campagna elettorale della Lega si è conclusa sabato pomeriggio a Milano, ma il partito guidato da Matteo Savini è finito ieri al centro di unacontro le posizioni del Senatore Claudio Borghi. Postando su X lo screenshot di un articolo in cui si riportavano le parole del Presidente della Repubblica Sergio, il candidato alle Europee leghista ha commentato: "È il 2 Giugno, è la Festa della Repubblica Italiana. Oggi si consacra la Sovranità della nostra Nazione. Se il Presidente pensa davvero che la Sovranità sia dell'Unione Europa invece dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso". Di queste parole ha dovuto rendere conto il vicepremier. "Nessunacon il presidenteche ha il mio, ildella Lega, ildegli italiani.