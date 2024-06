Ristoranti economici casual e grandi locali borghesi | ecco la classifica europea dei migliori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 3 giugno 2024) OAD sta per Opinionated About Dining ed è unaideata da Steve Plotnicki, cantautore, fondatore di un'etichetta discografica e patron di uno spettacolo televisivo, oltre che appassionato gourmet. Laè il frutto di un sondaggio aperto ai contributors del blog fondato dall'eclettico Plotnicki e basato su un algoritmo da lui inventato che valuta in prima istanza l'esperienza di chi vota con un metodo meritocratico. In questo caso, infatti, uno non vale uno perché risente del valore e la credibilità dei voters. Insomma: se ne sai di più, conti di più. «OAD è l'unico sondaggio sulla ristorazione che tiene conto dell'esperienza nel suo sistema di valutazione». Non solo: OAD formula diverse classifiche, divise per area geografiche e stili di ristorazione: classical,, cheap eats, oltre ovviamente ai top restaurant che verranno rivelati poi.