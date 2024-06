Ricerche senza sosta per trovare l' ultimo disperso Ma ora è tutto più complicato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sommozzatori e mezzi dei vigili del fuoco, gommoni, piccole imbarcazioni, pick-up attrezzati della Protezione civile, dronisti sono impegnati nelledell', Cristian Casian Molnar, 25 anni, originario della Romania, uno dei tre giovani travolti dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, in Friuli, lo scorso venerdì. Presenti anche carabinieri, polizia locale e personale della Croce rossa. Ieri mattina il fiume ha restituito i corpi di Patrizia Cormos, 20 anni e di Bianca Doros, 23 anni. «Quarto giorno. Sono tutti qui. Non si molla, portiamo a casa Cristian», scrive sui social il sindaco Michele de Sabata. I sommozzatori, in particolare, stanno scandagliando le aree del Natisone dove, con maggiore probabilità, il venticinquenne potrebbe essere stato portato dalla corrente.