Ragazzi travolti dal fiume Natisone Musumeci chiede relazione sui tempi di soccorso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il ministro con delega alla Protezione Civile, Nello, ha chiesto al prefetto di Udine una dettagliatasulle primissime attività disvolte subito dopo l'allarme lanciato dai tredalla piena del, in Friuli Venezia Giulia. E la Procura starebbe per acquisire i tabulati relativi alle richieste di aiuto, secondo quanto si apprende da fonti vicine all'inchiesta. Il fascicolo, senza indagati, mira solo a fare chiarezza sull'accaduto. Ieri i Vigili del fuoco hanno recuperato nelle acque del, vicino a Udine, i corpi senza vita delle due ragazze travolte dalla piena del 31 maggio. Si tratta di Patrizia Cormos e Bianca Doros, portate via dalla corrente insieme all'amico Cristian Casian Molnar, ancora disperso.