Pentathlon la UIPM ha scelto il format ad eliminazione diretta per la scherma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

(Di lunedì 3 giugno 2024) Definita l’ultima novità in vista nel: il Comitato Congiunto (atleti,natori, tecnico) della(Unione InternazionaleModerno) ha proposto tre opzioni per la, dopo i test condotti tra marzo ed aprile, in vista delledi Los, per unad. Tutte le tre proposte formulate prevedono unadcon turni preliminari, quarti di finale e semifinali, che culmineranno in un incontro finale tra gli ultimi due schermidori rimasti in gara: i varisono stati testati tra marzo e maggio da diverse Federazioni Nazionali volontarie. I risultati dei test saranno ora analizzati dal Comitato Esecutivo, che presenterà la mozione al Congresso2024: ildiselezionato per Los, se approvato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), sostituirà l’attualea due fasi con Ranking Round e Bonus Round.