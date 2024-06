Onoranze Funebri Decor Pacis Martignacco | Da trent' anni un supporto prezioso alle famiglie in lutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) - Un traguardo importante che sottolinea l'alto livello dei servizie la profonda empatia nei momenti difficili del, 3 giugno 2024. L'Agenzia Funebredi, azienda familiare specializzata in servizi, celebra quest'annodi attività. Un traguardo importante raggiunto grazie alla fiducia accordata dalla comunità, che ha sempre trovato nell'impresa un punto di riferimento saldo nei momenti difficili del. La condivisione di questo evento è stata festeggiata con una cena informale sabato scorso presso il Ristorante Osteria Ca' Marian di. Sin dal 1994, laha sviluppato una solida reputazione grazie alla particolare cura rivoltadelle persone decedute, distinguendosi per il suo sostegno nell'elaborazione del distacco ed impegnandosi a fornire servizidi alto livello, contraddistinti da professionalità, rispetto e massima attenzione per ogni dettaglio.