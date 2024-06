Ni una más | chi ha violentato Alma dopo la festa?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nei primi episodi di Ni una más ci viene rivelato cheha subito violenza sessuale la sera che è andata ad unainsieme alla sua amica Greta. La ragazza stava aspettando, visibilmente intossicata e poco lucida, che Greta le riportasse il cappotto per potersene andare entrambe a casa, ma viene raggiunta dal suo amico Hernan, da sempre innamorato di lei, che poco più tardi le userà violenza obbligandola ad un rapporto non consenziente. Una scena di Ni una mas (fonte: Netflix)In stato confusionale e rattristata per essere stata rifiutata dal fratello di Greta di cui è innamorata, Greta chiede ad Hernan di portarla a casa sua e, accetta di avere un rapporto sessuale con lui.però se ne pente subito, e il rapporto si trasforma ben presto in una violenza.