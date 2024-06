MultiVersus prende in giro la gerarchia della DC ventilata da Dwayne Johnson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024)inla “DC”da“The Rock”ha giurato di cambiare la “del potere” all’interno del DCEU con Black Adam del 2022. Il film doveva essere un blockbuster gradito ai fan che avrebbe lanciato una nuova versione di questo mondo condiviso che, agli occhi di“The Rock”, ruotava intorno al suo antieroe. Secondo quanto riferito, ha agito alle spalle dei dirigenti per riportare Henry Cavill nel ruolo di Superman, ha rifiutato di condividere lo schermo con lo Shazam di Zachary Levi e sperava di lanciare qualsiasi cosa, da un film sulla Justice Society a Hawkman, come parte di uno slate che lui e la Seven Bucks Productions avrebbero supervisionato. Black Adam si è rivelato un film pasticciato, con una grafica torbida e una CGI che non ha funzionato.