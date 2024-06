Monte Fuji il muro anti-turisti è diventato una groviera

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo l’insolita decisione della città dikawaguchiko, ihanno trovato il modo per “risolvere il problema” L’affascinante panorama del, uno dei più ricercati per scattare foto da urlo, è finito al centro delle polemiche. Purtroppo, infatti, è stato rovinato dai comportamenti incivili dei, con spazzatura lasciata per strada e “invasioni” della carreggiata pur di realizzare la fotografia migliore. Motivi che hanno portato la città dikawaguchiko, nella prefettura di Yamanashi, a prendere una decisione drastica e del tutto insolita. Giapponesi furiosi con i, bloccano la vista del– Notizie.comQualche giorno fa, infatti, è stato installato uno schermo nero per bloccare la vista e impedire di fatto aidi scattare le foto.