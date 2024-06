Meloni blinda Mattarella Bene che Salvini abbia chiarito Poi attacca l’opposizione | Sono loro a metterlo in mezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 – Chi diferisce, diperisce. Almeno per la premier, intervistata in territorio amico, non Telema Mediaset. L’interesse di Giorgia per gli attacchi della Lega al capo dello Stato sembra inversamente proporzionale al fragore suscitato nell’intero mondo politico. Gli altri si accapigliano, litigano, discutono lei li liquida in poche parole: "stata molto contenta che. Era importante farlo, soprattutto nella giornata del 2 giugno, bisogna evitare il più possibile le polemiche". La premier Giorgia, 47 anni, siede a Palazzo Chigi dall’ottobre 2022 Un chiarimento arrivato domenica sera, e rilanciato in mattinata: "Il presidente – osserva il Capitano – ha il rispetto mio e della Lega".