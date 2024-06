L’unica certezza su Israele e Palestina è che l’antisemitismo è ovunque

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Chissà quando e come le Corti internazionali accerteranno l’esistenza dei crimini imputati alla responsabilità di, del suo primo ministro e di un altro componente del governo di unità nazionale. Un anno? Due? Cinque? Non si sa. E chissà quali nuove prove saranno poste a fondamento delle accuse. Si vedrà. Nel frattempo, per un giudizio che non abbisogna di toga e parrucca per essere fatto, sarebbe bene attenersi a quel che si sa già ora – e non da ora – e a quel che finora si è visto. Si sa e si è visto che quel governo di crisi è stato messo insieme per combattere chi vuole distruggeree il popolo ebraico. Si sa e si è visto che quel popolo è in armi per salvare il proprio Stato e sé stesso. Si sa e si è visto che a quello Stato e a quel popolo è stato richiesto – cosa mai richiesta a nessuno Stato, a nessun popolo in armi – di fornire assistenza umanitaria, alimentare, medica, energetica di cui fruisce anche la milizia terroristica che riceve, inguatta e rivende quegli aiuti mentre spara su quelli che accusa di affamare la popolazione.