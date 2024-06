L’oro africano contrabbandato a Dubai e poi venduto in Svizzera | il rapporto di Swissaid e il coinvolgimento dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Oro estratto in miniere informali di Paesi africani, spesso finanziando conflitti armati, spedito ain bagagli a mano e – dopo essere “emerso” negli Emirati Arabi Uniti – volato verso altri Paesi, soprattutto la. Un contrabbando del più prezioso dei metalli dalle proporzioni enormi – 2.569 tonnellate di oro, dal valore di 115,3 miliardi di dollari, provenienti da una ventina di Paesi africani in poco più di un decennio – è stato svelato dalla ongcon il“Sulle tracce del”, che ha incrociato dati di import-export con numeri e stime della produzione di oro nel continente. Si tratta di un fenomeno in crescita, anche per l’aumento del prezzo del metallo giallo in questi ultimi anni: “Il contrabbando di oro in Africa è più che raddoppiato tra il 2012 e il 2022”, denuncia la Ong.