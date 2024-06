Lorenzo Guarnieri 14 anni dopo Mamma Stefania | Perdere un ragazzo fa male alla comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 – Ladiaffida ai social le sue parole addolorate, a quattordicida quelladetta notte – tra il primo e il 2 giugno – in cui a Firenze suo figlio diciassettenne venne travolto e ucciso da un pirata della strada sotto effetto di alcool e stupefacenti. Un tragico evento che, purtroppo, si ripete con dolorosa frequenza, che sconvolse la famiglia e gli amici, coinvolgendo in un abbraccio tutta la città. "Quando muore una persona si interrompe la sua vita per sempre. Nulla di quello che la persona avrebbe potuto fare, accadrà. La quantità di cose perse è immensa, impossibile elencare i traguardi, i fallimenti, le emozioni, i sentimenti, le gioie, i dolori che sono andati irrimediabilmente persi.