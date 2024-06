L’Isola dei famosi doppia eliminazione alla semifinale Le dichiarazioni dei due eliminati

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Artur, Karina e Samuel. I naufraghi che sono riusciti a salvarsi sono: Samuel e Artur mentre Karina ha dovuto lascia l'Honduras. "Sei molto simpatica, sei arrivata da poco ma ti sei comunque fatta amare dal pubblico perchè già una volta ti hanno salvata al televoto. Ti aspetto in studio, buon rientro e comunque complimenti" dichiara la conduttrice. Karina replica: "grazie mille, ci vediamo in studio. Ciao ragazzi grazie di tutto".