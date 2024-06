La strategia della premier Meloni smorza i toni Niente polemiche interne la vera nemica è Schlein

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Inutile cercare altrove l’erede di Silvio Berlusconi: si trova a Palazzo Chigi, e si chiama Giorgia "detta Giorgia". Come il fondatore del centrodestra, se la deve vedere con le intemperanze del capo dello Lega: ieri era Bossi, oggi Salvini. Al pari del Maestrocomunicazione, sa che quando si chiede il voto bisogna avere un nemico, demonizzarlo. Per lui, che non aveva origini politiche da ripulire, era il comunismo, per lei che non se lo può permettere è, più genericamente, la sinistra. E siccome la leader di FdI vuole preparare il terreno alla Repubblica fondata sulato, chiama in causa la rivale diretta: Elly. Sull’Europa laha un’idea diversa da quella di Sergio Mattarella: disegna una Ue "con la specificità degli Stati".