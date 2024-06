In Lombardia e Milano bombe d’acqua rischio grandine e temporali Ma finalmente cambia tutto | la data della svolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)– Come da previsioni ieri una nuova ondi maltempo ha colpitoe la. Il momento clou è stato nel tardo pomeriggio di domenica, quando piogge intense ehanno iniziato ad abbattersi sulla regione, trascinandosi fino alle prime ore di questa mattina. Dopo il violento nubifragio che qualche settimana fa ha provocato danni e allagamenti in tutta la regione, a partire dalle 19 sul capoluogo lombardo si è abbattuto un forte temporale. Nel pomeriggio di ieri è stato diramato l'annuncio dell'allerta gialla, mentre il Centro operativo comunale (Coc)Protezione civile comunale diè stato attivato per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Lambro e Seveso. Per la giornata di oggi, secondo Arpa, sono previstie rovesci sparsi al pomeriggio su Prealpi ed Appennino e fenomeni precipitativi meno probabili altrove, conisolati e qualche piovasco tra la tarda mattinata e il pomeriggio sulle pedemontane.