If You Love | tutto sulla soap turca in arrivo su Mediaset Infinity con Kerem Bürsin

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024)si appresta ad aggiungere al suo catalogo una nuova dizi, dal titolo If You: di seguito, le anticipazioni. La serie vedrà come protagonista maschile, che il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere grazie al suo ruolo di Serkan Bolat inIs in the Air. I telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere – e apprezzare –grazie al ruolo di Serkan Bolat, ricoperto nella serieIs in the Air (Sen Çal Kap?m?). In onda nella fascia del daytime di Canale 5, la serie ha riscosso gran successo, per poi giungere al termine il 5 aprile 2022. Ciononostante, in molti non hanno dimenticato il noto attore turco, che si appresta a tornare con If You, una nuova serie rilasciata in esclusivapiattaforma streaming