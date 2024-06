Fiat 500 ibrida | come sarà la versione prodotta a Mirafiori?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ecco la nuova500: design inconfondibile, tecnologia mild-hybrid, interni rinnovati e prezzo accessibile La500 si prepara a una nuova evoluzione con la tecnologia mild-hybrid per rispondere alle esigenze del mercato e dare nuovo slancio allo stabilimento di. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che ha confermato l’intenzione di produrre unaMHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) del Cinquino proprio a Torino. La decisione di puntare sull’ibrido è di tipo strategico: le vendite di auto elettriche in Italia stentano a decollare, mentre la 500tradizionale ha registrato numeri importanti nel 2023, con oltre 100.000 unità vendute. L’auto nascerà sulla piattaforma dellaelettrica, opportunamente modificata per accogliere un motore a combustione interna.