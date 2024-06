Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta tutti gli appuntamenti e gli ospiti | da Marco Travaglio a Nicola Gratteri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) La crisi mediorientale, il conflitto in Ucraina, il caso Chico Forti, l’evoluzione tecnologica delle mafie, la vicenda dei mostri di Ponticelli, la disinformazione imperante. Si dipanerà tra i grandi temi nazionali e internazionali, e la cronaca di questi mesi, la IV edizione deldele del, rassegna unica nel suo genere, in programma dal 4 giugno al 2 settembre a Massa Lubrense. La novità – Con una novità: i dibattiti non si svolgeranno più presso l’hotel Gocce di Capri (www.goccedicapri.it), che rimane partner della manifestazione e continua a fornire un sostegno indispensabile alla sua riuscita, ma per la prima volta approdano in piazza con l’obiettivo di coinvolgere il territorio ed allargarne il pubblico, grazie al patrocinio del Comune di Massa Lubrense deliberato dalla giunta del sindaco Lorenzo Balducelli e della vicesindaco Giovanna Staiano.