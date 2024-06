Era pronto alla maturità e sognava un grande futuro | Mattia muore in moto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Grosseto, 3 giugno 2024 – Sul suo banco a scuola hanno lasciato un mazzo di fiori e tante frasi scritte a pennarello. Fuori da scuola ci sono gli striscioni che ricordano un ragazzo che si affacciavavita,all’esame die che non c’è più, morto in un incidente terribile in una domenica che doveva essere spensierata, in sella, la sua passione. Lutto nel Grossetano per la morte diCappellani, studente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti.scuola superiore è un lunedì tragico, in cui le ragazze e i ragazzi sono sconvolit. L’incidente è accaduto domenica 3 giugno intorno alle 9.30. Le duepercorrevano la strada tra Scansano e Grosseto, una in un senso e una nell’altro. Si sono scontrate, per cause da accertare.