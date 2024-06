Ecco la verità Isola dei Famosi scoppia il caso dopo l’eliminazione di Matilde Brandi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha detto addio per sempre all’dei. La ballerina è stata eliminata ieri sera un po’ a sorpresa nel corso di un televoto flash che la vedeva contrapposta a Samuel Peron e al cuoco Edoardo Franco. Alla fine a spuntarla è stato il naufrago meno famoso del trio.ha perso anche la prova a sorpresa tra i due eliminati, ultima chance per salvarsi e arrivare all’ultima puntata del reality come finalista a sorpresa. Serata con poche soddisfazioni perse non quella di aver rivisto la sua grande amica Manila Nazzaro, partita apposta dall’Italia per portarle il vestito da damigella di onore che avrebbe dovuto indossare al suo matrimonio. Alla fineha dovuto lasciare l’Honduras e tornerà presto in Italia dove ad attenderla c’è il suo compagno Francesco, ieri in studio a fare il tifo per lei.