Criptovalute come devono essere gestite nella dichiarazione dei redditi

(Di lunedì 3 giugno 2024)leall’interno delladei? Con la definizione dici si riferisce alle valute virtuali – o, almeno più correttamente, alle rappresentazioni virtuali di valore – che vengono create da soggetti privati che siano in possesso delle adeguate capacità informatiche. E che, soprattutto, siano in grado di sviluppare la tecnologia adeguata e realizzare il software necessario per la loro creazione e il loro mantenimento. A fornire le istruzioni necessarie per inseriredeileci ha pensato l’Agenzia delle Entrate lo scorso 28 febbraio 2024, quando ha reso disponibile i modelli e le relative istruzioni del ModelloPersone Fisiche 2024.