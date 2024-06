Amici un amatissimo ballerino debutta come cantante e annuncia l’uscita del suo singolo Chiov’

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unex allievodella scuola dista perrecon il suo primointitolato Chiov‘. Stiamo parlando di Alessio La Padula: Ilha preso parte della quindicesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, insieme ad Elodie Patrizi ma anche Sergio Sylvestre che poi ha trionfato. Durante quell’anno Alessio ha saputo cogliere l’attenzione del pubblico ma anche della stessa conduttrice che infatti successivamente lo ha voluto all’interno del castprofessionista. Ma non solo successi professionali. Alessio La Padula infatti è stato anche al centro dell’attenzione mediatica in primis per la relazione con la collega Elena D’Amario ma anche per il presunto flirt con Ilary Blasi.