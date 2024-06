Amici 24 ex allieva diventa docente | spunta l’offerta di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 3 giugno 2024) I motori di24 si sono accesi con i primi casting in giro per l’Italia ma l’attenzione delle ultime ore è tutta sui prossimi docenti. Secondo i rumors, la squadra dei prof dovrebbe cambiare in quanto ben due di questi sarebbero vicini all’addio. E a quanto pareDenon si sarebbe fatta trovare impreparata. Emanuel Lo, non a caso, dovrebbe lasciare il programma per una nuova esperienza lavorativa, motivo per cui la conduttrice avrebbe trovato la sostituta in casa.24: una professionista in commissione? Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare del futuro di alcuni docenti di24. Secondo le ultime indiscrezioni, Emanuel Lo e Anna Pettinelli sarebbero vicini all’addio. I motivi dovrebbero essere prettamente lavorativi, dato che si vocifera che entrambi avrebbero altri impegni da rispettare.