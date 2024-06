Accordo rinnovato per accessibilità agli arenili pubblici di Posillipo

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 3 giugno 2024) NAPOLI – Da oggi, lunedì 3 giugno, sarà possibile prenotare l’accesso gratuitodiposti ai lati di Palazzo Donn’Anna. L’App è stata rinnovata per permettere l’accesso ad un maggior numero di cittadini e turisti nei limiti della dimensione degli spazi e dei percorsi. Le modalità di prenotazione e le regole di accesso sono disponibili su https://www.spiaggelibere.it/ In sintesi, quest’anno è possibile fare una prenotazione il giorno prima per il giorno dopo con ingresso entro le ore13, qualora non ci si presenta entro le 13 la prenotazione decade in automatico ed il posto è messo a disposizione per lo stesso giorno dalle 13:00:01; è possibile fare tre prenotazioni a settimana per la stessa persona, i minori devono essere accompagnati; al momento dell’uscita viene chiesto di convalidare nuovamente al fine di rendere disponibile il posto lasciato libero.