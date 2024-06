A Roma arriva Superaurora con Craig David Masego BigMama e tanti altri il 27 e 28 luglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha un nuovo festival di musica internazionale: il 27 e 282024, nell’oasi verde della Pineta di Castel Fusano, ai piedi del seicentesco Castello Chigi, Alcazar e Spaghetti Unplugged presentanoMusic & Art Festival, Glitterbox, JP Cooper, Louie Vega,, Mecna, Jungle, e Fast Animal and Slow Kids, oltre a Pino D’Angiò, Mezzosangue, Giuse the Lizia e moltiper una full immersion di due giorni con concerti, natura, villaggio gastronomico, attività ricreative e la possibilità di campeggiare a due passi dal mare. 27-282024, dalle ore 15.00 fino a tarda notte per 12 ore di musica, cultura e divertimento presso il Castello Chigi nella Pineta di Castel Fusano,. Castello Chigi – Viale Mediterraneo, 52, 00124RM (località Castel Fusano)è il nuovo festival di: il 27 e 28, artisti come, Louie Vega, Mecna, Jungle, JP Cooper, Fast Animal and Slow Kids, Mezzosangue e moltisi esibiranno per due giorni di musica, videomapping e podcast live, immersi nella pineta di Castel Fusano.