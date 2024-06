Ucraina | Conte ' strategia escalation ci porta a guerra mondiale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Siamo sull'orlo della terza. Stiamondo le truppe anche in, perché mancano i combattenti, accettiamo di colpire militari russi. Se ci avessero ascoltato e avessimo fatto sforzi diplomatici e politici anziché dedicare tutte quelle energie e investimenti in armi, li avremmo tutelati meglio ed efficacemente". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite di 'In mezz'ora' su Rai3. "Eravamo a un tanto dalla conclusione di un negoziato a condizioni onorevoli per l'. Però i nostri governanti - tutti, a partire ovviamente da Washington e Londra - ci hanno imposto unamilitare che prevede l'militare", dice ancorarimarcando che "tutti i trattati di pace della storia sono stati stipulati con i nemici", mentre, sostiene, "i nostri governanti, a partire da Washington e Londra" hanno "imposto unadimilitare".