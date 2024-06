Trovati due corpi nelle ricerche dei ragazzi travolti dal fiume Natisone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Sono statidi due dei tre giovani dispersi dallo scorso 31 maggio, quando sono statidalla corrente dela Premiariacco, in provincia di Udine. Si tratterebbe deidi Bianca Doros, 23 anni, e Patrizia Cormos, 20 anni. Un corpo è stato già recuperato, mentre sono ancora in corso le operazioni per l’altro individuato dalle squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Isi trovavano a centinaia di metri di distanza dalla spiaggetta in cui i tre amici erano statiin località Paderno. Non è ancora stato trovato invece Cristian Casian Molnar, 25 anni, terzo e ultimo disperso. Ledel 2 giugno Lenella notte erano andate a vuoto, con le operazioni dei vigili del fuoco che sono andate avanti scandagliando il corso del torrente fino alla confluenza con ilTorre.