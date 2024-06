Fonte : game-experience di 2 giu 2024

5, capace di donare al titolo un’immagine ancora più pulita senza gravare eccessivamente sulle performance Inoltre grazie alle nuove tecniche di NVIDIA si è in grado di utilizzare in modo approfondito e soddisfacente il Ray Tracing, sfruttando le soluzioni di IA della società per godere di una gestione in tempo reale degli effetti di illuminazione dinamica, in modo realmente soddisfacente ed appagante.

Star Wars Outlaws un trailer presenta le tecnologie NVIDIA come DLSS 3 5 e Reflex