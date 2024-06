Sono in ospedale sto male Uomini e Donne la terribile notizia del corteggiatore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) “ricoverato”.choc per il pubblico di. Problemi di salute gravi per undel dating show di Maria De Filippi dopo la fine del programma. Dalla scorsa settimanaè andato in ferie per tutta l’estate. Lasull’exadesso ha sconvolto tutti. È stato ilstesso via social a informare il pubblico. I telespettatori lo conoscono bene. Aha corteggiato Ida Platano. La tronista aveva dimostrato di avere un interesse per lui e infatti non lo aveva eliminato. Insieme hanno fatto diverse esterne. Ma poi le cose tra loro nondecollate e lui aveva deciso di lasciare il programma. I fan della trasmissione adesso siriversati sul web per cercare di avere notizie in più.