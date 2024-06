Silvia Toffanin e lo strano caso de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 2 giugno 2024)nel suo salotto pomeridiano del weekend ha ospitato un po’ di tutti: cantanti, attori, sportivi, personaggi televisivi e soprattutto tutti i protagonisti della scuola di Amici, professori compresi. Ma se da una parte con Amici porta avanti una collaborazione a cadenza settimanale fra eliminati e cast fisso, condeinon è andata così. Anzi. È proprio ildi dirlo:e lodedei. La conduttrice, infatti, da quando il reality show è iniziato, non ha mai prestato particolare attenzione alle gesta dei naufraghi. Anzi. L’unico concorrente che ha avuto il piacere e l’opportunità di essere intervistato da lei è stato (in data 27 aprile) Peppe Di Napoli, uscito dadeidopo un ritiro per “mancanza della famiglia”.