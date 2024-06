Serie A 2023 2024 la classifica finale | Juventus terza e Atalanta quarta

Leggi tutta la notizia su sportface

Il recupero della ventinovesima giornata trae Fiorentina ha decretato l'ultimo verdetto del campionato di. In virtù della vittoria esterna dei viola per 3-2, a concludere il campionato al terzo posto è la, a quota 71 punti. L'aveva infatti bisogno di una vittoria per scavalcarla, ma questa non è arrivata e i ragazzi di Gasperini hanno dunque finito la stagione quarti, a quota 69 punti. Questa ladella. Inter 94 Milan 757169 Bologna 68 Roma 63 Lazio 61 Fiorentina 60 Torino 53 Napoli 53 Genoa 49 Monza 45 Verona 38 Lecce 38 Udinese 37 Cagliari 36 Empoli 36 Frosinone 35 Sassuolo 30 Salernitana 17