Roland Garros Tartarini e Barazzutti fanno discutere | cosa hanno detto a Musetti nella sfida contro Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Un epilogo negativo per Lorenzodel terzo turno del2024Novak. Il n.1 del mondo è riuscito a spuntarla in una partita disputata in notturna, per la saturazione del programma sul Centrale legata alla pioggia, con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 2-6 6-3 6-0. Una partita dai mille volti in cui a fare la differenza è stata la reazione del serbo, che dal quinto game del quarto set ha infilato una serie di 10 giochi a 1. Sembrava con le gomme a terra l’asso nativo di Belgrado, dopo aver perso il terzo parziale, ma l’episodio menzionato ha un po’ cambiato il corso degli eventi. A un’improvvisa risalita di Nole è corrisposta poi una discesa chiara nel rendimento di, non più in grado di contrastare il suo avversario.