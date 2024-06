Roland Garros Arnaldi | Il mio livello si sta alzando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Dopo la sfida degli ottavi di finale del, Matteoha ricevuto dei complimenti da parte di Stefanos Tsitsipas, che lo ha sconfitto in rimonta in 4 set: “Ne vedremo di belle da parte sua, perché è molto composto e duro nei momenti cruciali e ho dovuto lavorare il doppio del solito“. Un bel complimento per l’azzurro, soddisfatto della propria crescita e che a sua volta ha affermato: “Il miosi sta. Non mi era ancora capitato di affrontare due top 10 consecutivamente in uno Slam e credo di poter dire che si sono visti dei grandi miglioramenti“.: “Il miosi sta” SportFace. .