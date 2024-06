Retegui | A 15 anni avevo lasciato il calcio per l’hockey ma lo scout del Boca mi ingaggiò sulla spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Mateo, attaccante del Genoa e della Nazionale italiana, ha riun’intervista ad As alla vigilia degli Europei 2024.: «A 15ilper» Il bilancio del tuo primo anno in Italia? «Sono molto contento di questo primo grande passo che ho fatto nella mia carriera. Non è facile arrivare dall’Argentina aleuropeo, ma era un sogno che volevo realizzare e ci sono riuscito. Il Genoa mi ha aperto le porte con grande stima. Io sono felice. Ho iniziato bene, sono un paio di volte infortunato, ma poi mi sono sentito di nuovo pronto e carico. Pretendo molto e sempre di più da me stesso, ma sono soddisfatto.» Perché proprio il Genoa? «Ho avuto diverse opportunità, ma Gilardino mi ha chiamato, ho parlato con la gente del club e ho capito che andare lì mi avrebbe dato poi l’opportunità di avere più chances con la Nazionale, che è quello che voglio.