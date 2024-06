Pallamano gara2 dei playout La Macagi Cingoli resta nell’A Gold

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)34 TRIESTE 28: Albanesi, Santamarianova, Mihail, D’Agostino 1, Ciattaglia 3, Shehabeldin 5, Mangoni 2, Somogyi 5, Bordoni, Latini, Strappini 3, D’Benedetto 4, Rossetti 2, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 9. All.: Palazzi. TRIESTE: Garcia, Postogna, Radojkovic J. 1, Dapiran 2 Mazzarol, Urbaz, Somma, Ganz L. 4, Andreotta, Ceccardi 6, Visintin, De Luca 6, Sandrin 5, Andionovski 4, Ganz R. All.: Radojkovic F. Arbitri: Castagnino e Manuele di Siracusa; commissario: Visciano. È qui la festa: nel PalaQuaresima stracolmo, che diventa un vulcano eruttante un tripudio indescrivibile per il successo su Trieste (34-28) che permette alladi conquistare la permanenza in Serie A. Gara-2 della finale deiè avvincente fin dall’avvio: ladosa con sagace concretezza le energie adeguandole all’importanza dell’impegno, il valoroso Trieste parte all’assalto con furente reattività che, sotto 4-1 a 5’ dall’avvìo, va sul 5-5 all’11 e addirittura in vantaggio: 6-7 al 16’, 6-8 al 17’.