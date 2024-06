Non voglio che vinca mio padre Isola dei Famosi parla il figlio di Edoardo Stoppa a Verissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024)dei, conto alla rovescia in vista della finale. In gara ci sono ancora 8 concorrenti. Uno solo al momento sa di avere il posto assicurato per potersi giocare la vittoria finale:è anche il leader della settimana. E ha iniziato subito ha impartire alcune indicazioni agli altri naufraghi sulle cose che ci sono da fare sull’. Tre invece i concorrenti che rischiano di abbandonare l’Honduras quando il traguardo è ormai prossimo: Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai. Difficile prevedere chi dei tre sia il naufrago più debole. L’deiha dimostrato che spesso i pronostici vengono contraddetti dal voto del pubblico. Non a caso nell’ultima puntata a dover dire addio al programma è stato una delle concorrenti più forti: Khady Gueye.