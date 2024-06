Non smettiamo di vivere la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Sono stati convalidati gli arresti per il marocchino 34enne e l’egiziano 22enne per la rissa di efferata violenza avvenuta alle prime ore di mercoledì scorso in Piazza Garibaldi e che ha avuto come tragico epilogo la morte del 22enne, Jeddi Obama. A ieri non era stata ancora fissata la data dell’esame autoptico sul corpo di Obama per cui ogni ulteriore sviluppo è rimandato alla prossima settimana. Intanto, amministrazione e Prefettura stanno vagliando ulteriori strumenti giuridici che consentano al sindaco, Massimiliano Ciarpella, di poter adottare le misure atte a garantire la sicurezza urbana. Nel frattempo, i cittadini continuano a fare i conti e a cercare di venire a patti con un episodio di portata gigantesca, sotto ogni punto di vista, che ha offerto un’immagine indubbiamente negativa ma "la mia, la nostra, non è e non deve essere quella e non mi rassegnerò mai ad episodi del genere" è stata l’incitazione con cui il sindaco Massimiliano Ciarpella ha invitato i cittadini a guardare avanti: "In questi momenti dobbiamo dimostrarci comunità.