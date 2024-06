MotoGp | al Mugello è doppietta Ducati con Bagnaia vincitore meno 18 da Martin

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024): alcon. Il campione del mondo in carica ha disputato un weekend perfetto: vittoria nella sprint e in gara. Oggi partiva quinto per una penalità, ma con una partenza da campione qual è si è messo subito in prima posizione. Da lì non ce n’è stata per nessuno, o al, c’ha provatoche ha dato tutto e a fine gara non ne aveva più. Ne ha approfittato un ottimo Bastianini che lo ha sorpassato guadagnando la seconda posizione. Adessoè a -18 da. 171 punti lo spagnolo, 153 per l’italiano.: «Mentalmente sono molto forte. Niente psicologi, mi conosco» Intervista di “Repubblica” a Pecco. Il campione del mondo diracconta le sensazioni in vista del weekend die il suo futuro in