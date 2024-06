LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | comincia il countdown per la gara Si parte alle 14 | 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Atmosfera caldissima al Mugello! Svetta il tricolore nel circuito in una giornata di vera Festa, vista la concomitanza con la Festa della Repubblica 13:20 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Mancano quaranta minuti all’inizio della! 9.55 L’appuntamento è quindi14.00 per laall’Autodromo del Mugello. A più tardi. 9.53 Pedro Acosta quindi in testa in questo warm-up in 1:45.900 e costante nei tempi davanti a Bastianini, Morbidelli, Alex Marquez, Di Giannantonio e Martin. Diciottesimo Bagnaia che si è concentrato solo su alcuni settori, rialzandosi in tutti i giri. 9.52 In corso infine le prove dinza. 9.51 Morbidelli sulla bandiera a scacchi sale in terza posizione a 88 millesimi da Acosta.