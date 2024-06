La squadra di Pavan tenta l’impresa dopo una stagione da protagonista Nel 2002 l’unico titolo dei mantovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Oggi, alle 17:30, il Rugby Viadana 1970 scenderà in campo allo Stadio Lanfranchi di Parma per affrontare il Petrarca Rugby, contendendosi ildi Campioni d’Italia. Il Comune del paese mantovano installerà un maxi schermo in Piazza Manzoni per permettere a tutti gli appassionati e i cittadini di vivere insieme questo momento storico. "Se devo descrivere come si sente la- esordisce il capitano Jannelli - direi che non vediamo l’ora di giocare questa partita. Sappiamo di avere una grandissima opportunità per fare la storia di questo club e siamo arrivati qua con la massima confidenza". Jannelli sottolinea l’importanza del supporto dei tifosi: "Oggi al Lanfranchi sarà un po’ come giocare in casa per noi. C’è un’intera città pronta a sostenerci, e questo rappresenterà una spinta in più per tutti noi.