Europee tutti i Paesi Ue al voto tra sondaggi e incertezze

(Di domenica 2 giugno 2024) Le elezionisi tengono ogni cinque anni, quest`anno ilsi terrà ini 27 Stati membri nel weekend del 6-9 giugno in base alla data scelta da ciascun Paese. In Italia si voterà dalle 14 alle 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Attualmente, gli eurodeputati sono 705, mentre nella legislatura che si insedierà questa estate saranno 720, grazie ai 15 seggi ripescati tra quelli che erano andati 'persi' con la Brexit. Gli eurodeputati vengono eletti dai 27 stati membri in base a un rapporto di proporzionalità decrescente rispetto alla popolazione nazionale: ogni Stato membro ha diritto a minimo sei e massimo 96 eurodeputati. L'Italia elegge 76 deputati: è il terzo contingente nazionale più numeroso, dopo quelli tedesco e francese (96 e 81 deputati rispettivamente).