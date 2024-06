Empoli mistero Niang | Mi ritiro poi cancella i post sui social Ipotesi scherzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Un enigmatico messaggio di Mbayeha oggi preoccupato tutti i tifosi dell’. Unsul suo profilo Instagram infatti annunciava l’immediatodal calcio giocato. Ilin questione, però, è stato successivamente eliminato dopo qualche tempo, ma ha in ogni caso fatto prendere un grosso spavento ai tifosi azzurri dopo la gioia salvezza firmata proprio dal gol dell’attaccante ex Milan. “Dopo molte riflessioni concludo la mia carriera calcistica. Domani spiegherò in conferenza la mia decisione”. Questo le parole presenti sulto dal profilo di. Mentre prende piedi l’dello, i tifosi ragionano su quali potrebbero essere i motivi che spingerebbero l’attaccante alnonostante le sei reti in stagione e un contratto che lo lega ai toscani per un altro anno.