Fonte : spettacolo.eu di 2 giu 2024

eu (@spettacoloeu) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da www Ecco la performance di Elodie, avvenuta ieri nella fontana di piazza San Babila a Milano, per lanciare il nuovo singolo Black Nirvana e i due appuntamenti negli stadi nel 2025 Elodie The Stadium Show Oltre all’uscita del suo nuovo singolo Black Nirvana, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme streaming, Elodie annuncia l’Elodie The Stadium Show, due appuntamenti imperdibili prodotti da Vivo Concerti che avranno luogo l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano, uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.

Elodie video performance dalla fontana di piazza San Babila a Milano