Ciclismo tris di Attolini nella Coppa Sportivi a Bagnolo

(Di domenica 2 giugno 2024)di Montemurlo, 2 giugno 2024 - Con un allungo irresistibile a tre chilometri dal traguardo, Lucaha conquistato il terzo successo stagionale imponendosi54esimadiper juniores. Un’edizione record per la classica pratese con ben 181 partenti di 29 formazioni, su di un tracciato con 11 giri pianeggianti per complessivi 83 km e quattro giri con la breve ma dura salita della Rocca che ha frazionato il gruppo rimasto a lungo compatto. Dopo una tentativo di sette corridori all’inizio della tornata finale (8 km e mezzo alla conclusione) la corsa vedeva sulla testa un gruppo di 24 corridori che si dava battaglia e si frazionava sul “muro” della Rocca. Restavano in sette al comando e quindi a tremila metri dall’arrivo l’allungo vigoroso e possente digià vincitore di due gare precedenti.