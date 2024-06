Campinoti il concreto | Recuperare risorse servirà a realizzare il nostro programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Simone, candidato del centrodestra a Empoli, quale qualità la distingue dagli altri candidati? "La mia storia, il mio percorso di vita. Ho iniziato a lavorare a 17 anni, ho raggiunto diversi obiettivi. C’è chi non ha mai lavorato, io ho dimostrato di saper fare". Se verrà eletto, quale sarà il primo atto da sindaco? "Farò una revisione delle spese del Comune, anche avvalendomi di esperti, per capire come liberareper il". E quali saranno invece gli obiettivi dei primi 100 giorni? "Pensare ai 100 giorni mi sa di campagna elettorale. Si fanno tante promesse irrealizzabili, ma per me serve capire prima lo stato dell’arte. Ci sono strade con le buche e cattiva manutenzione della città, sicuramente i primi 100 giorni serviranno a, ripristinare, ripulire e far funzionare bene quel che abbiamo".