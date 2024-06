Boxe | Melissa Gemini niente Parigi 2024 Sconfitta nel combattimento per andare alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)non gareggeràdinei 75 kg. L’ultimo tentativo per l’Italia di trovare un pass dal Preolimpico di Bangkok non va a segno: la vittoria va alla thailandese Baison Manikon per verdetto non unanime dei giudici (tre 27-30, un 28-29 e un 29-28). In casa Italia restano così otto i rappresentanti nellatra uomini (tre) e donne (cinque). Nel primo round si rivela immediatamente cosa l’italiana soffre della thailandese: la capacità di Manikon di controllare per buona misura le iniziative, fatto che spesso manda la viterbese fuori misura. Per quanto l’asiatica padrona di casa imposti ilmolto sulla difensiva, traendone vantaggio anche per superare in determinate occasioni la guardia, è poi l’italiana che non trova efficacia nel primo né nel secondo round, fatto che vale due distinti 4-1 da parte dei giudici.