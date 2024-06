Banca di Bologna in campo | Siamo vicini ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024)dial fianco dell’associazione Bimbo Tu, in qualità di main partner, per sostenere i progetti di aiuto per i bambini e iche soffrono di disturbi dell’alimentazione. Una scelta molto importante, da che cosa è stata determinata? "La scelta è dell’associazione con la quale collaboriamo per fini solidaristici. Abbiamo avuto l’idea di questa cena dei mille, in una cornice molto bella e suggestiva. Bimbo Tu l’ha accolta con molto entusiasmo e noii principali sostenitori", risponde Enzo Mengoli, presidentedi. Quali altri progetti sostiene la? "Sono tante le iniziative che sosteniamo, con diverse associazioni, che vanno dalla solidarietà, alla sanità.soci fondatori della Fondazione Sant’Orsola, di quella del Rizzoli.