Attenuate le misure per Arturo Testa potrà muoversi in tutta la provincia

(Di domenica 2 giugno 2024) Aldo Spinelli, l’imprenditore portuale ai domiciliari per corruzione nell’inchiesta che ha coinvolto la Regione Liguria e portato agli arresti domiciliari il presidente Giovanni Toti,incontrare due carissimi amici a casa. Lo ha deciso il giudice Paola Faggioni che ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati dell’anziano imprenditore della logistica. Anche la procura ha dato parere favorevole, vista l’età avanzata di Spinelli e le sue condizioni di salute, in particolare quelle psichiche. Il giudice, riporta l’Ansa, ha anche attenuato la misura per Angelo, indagato per voto di scambio aggravato dall’avere agevolato la mafia.aveva l’obbligo di dimora nel solo comune di Boltiere, mentre adessostare inladi Bergamo per motivi di salute.