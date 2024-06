Atalanta-Fiorentina Serie A | streaming probabili formazioni pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024)è un recupero della ventinovesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv,. Un recupero insolito, a campionato praticamente terminato. La partita tra, che in origine si sarebbe dovuta giocare lo scorso marzo – venne rinviata a causa del malore occorso, poche ore prima dell’inizio del match, all’allore direttore generale della Viola Joe Barone, poi deceduto – e, alla luce dei continui impegni infrasettimanali delle due squadre, non si è potuta recuperare prima dell’ultima giornata diA per via dell’assenza di date disponibili. Italiano – IlVeggente.it (Ansa)Per la Viola questa è poco più di un’amichevole, che la squadra di Vincenzo Italiano avrebbe volentieri evitato di giocare se avesse potuto, poiché arriva a pochi giorni dalla fortissima delusione in Conference League.